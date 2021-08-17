Хуснуллин заявил, что благодаря продлению семейной ипотеки в России дополнительно оформят 90 тыс. кредитов

Фото: Максим Платонов (архив)

Продлении сроков выдачи кредитов по льготной семейной ипотеке до конца 2023 года позволит обеспечит дополнительную выдачу в 2023 году около 90 тыс. кредитов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Всего с февраля 2018 года в стране по программе льготной семейной ипотеки выдано около 175 тыс. кредитов, написал он в своем instagram-аккаунте.

О том, что правительство продлевает льготную семейную ипотеку сегодня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года.

Кроме того, по решению президента России Владимира Путина воспользоваться льготной семейной ипотекой смогут родители смогут уже при рождении первенца. Использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома.



Татьяна Демина