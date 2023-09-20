Марат Хуснуллин анонсировал изменение программы расселения аварийного жилья

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Власти России в ближайшие два года планируют обновить программу расселения аварийного жилья. Внесение изменений в нее к 2025 году анонсировал вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Планируется скорректировать долю софинансирования программы расселения аварийных домов регионами России, которая на сегодняшний день составляет 18%. По задумке властей, это поможет увеличить площадь расселяемого жилья.

В обновленной программе также могут предусмотреть меры по стимулированию интеграции расселения аварийных домов в проекты комплексного развития территорий. Они будут реализовываться с привлечением инвесторов, уточнил Марат Хуснуллин.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На сегодняшний день в России действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Некоторые регионы завершили ее досрочно, пишет «РИА Новости».

По последним данным, в Татарстане с начала действия национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году 1 762 жителя смогли переехать из аварийного жилья. Из 12 муниципалитетов программу завершили четыре — Казань, Актанышский, Балтасинский, Елабужский районы.



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Татьяна Демина