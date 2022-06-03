Марат Хуснуллин назначен куратором новой пятилетней госпрограммы «Строительство»

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил своего заместителя, вице-премьера Марата Хуснуллина куратором новой пятилетней госпрограммы «Строительство». Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Реализация программы «Строительство» начнется с 1 января 2023 года. Ответственным исполнителем назначен Минстрой России.

Вице-премьер Александр Новак назначен ответственным за госпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на период до 2035 года. Она разрабатывается по поручению президента России Владимира Путина.

Фото: kremlin.ru (Александр Новак)

О появлении госпрограммы «Строительство» стало известно в апреле. Период ее реализации — пять лет. Также Минстрой подготовил изменения в своей структуре, согласно которому предлагалось создать новый департамент для формирования и управления этой программой.

Как рассказывал Хуснуллин, по программе «Строительство» будет формироваться федеральная адресная инвестиционная программа. По его мнению, строительство должно оставаться одним из драйверов экономики в условиях санкций.



Дарья Акимова