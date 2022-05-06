В России по поручению Хуснуллина сформирован Единый институт пространственного планирования

ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительного планирования города Москвы» официально переименован в ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ». Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Этот этап стал заключительным в формировании Единого института пространственного планирования. Он образован по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина. Директором учреждения назначили Дину Саттарову. До этого она возглавляла НИ и ПИ Градплан Москвы.

По словам Хуснуллина, институт создавался для того, чтобы пространственное развитие в России стало наиболее действенным и работало на улучшение качества жизни всех граждан страны, независимо от места их проживания. Он добавил, что одна из основных задач пространственного планирования — максимально эффективная организация градостроительной деятельности и обеспечение координации межотраслевой политики.

Фото: kremlin.ru

В январе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании государственного бюджетного учреждения «Институт пространственного планирования РТ». Его основной целью обозначено ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности республики, разработка и актуализация градостроительной документации. Возглавил учреждение замглавы института генплана Москвы Олег Григорьев.

Дарья Акимова