Марат Хуснуллин: на стройки в России могут привлечь осужденных по экономическим статьям

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на стройки в России могут привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям. Об этом сообщает РБК.

В середине августа председатель правления «Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности» Сергей Быстров сообщал, что на стройках в России уже работают 5 тысяч заключенных, Хуснуллин не исключал, что их число может вырасти до 180 тысяч.

— Там не совсем шли на работу заключенные, потому что, если они переходили на исправительные работы, у них не было возможности получить условно-досрочное освобождение. Сейчас в Минюст внесена поправка законодательная по нашей инициативе. Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могла бы работать на стройке, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

В июне Марат Хуснуллин сообщил, что заключенных уже начали привлекать на стройки в Москве и Подмосковье. В пример он привел комедийный фильм «Операция «Ы», в нем фигурировали заключенные, которых привлекали к работе на стройке.

— Эта практика в Советском Союзе была, и мы ее хотим сейчас попробовать, потому что потенциально 180 тысяч человек имеют право не находиться в местах заключения, а работать. Это тоже неплохая инициатива, мы попробуем ее использовать.



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Максим Кокунин