По Крымскому мосту за неделю проехало более 108 тысяч автомобилей

По Крымскому мосту с момента запуска движения проехало более 108 тыс. автомобилей.

Отмечается, что большинство едут в сторону полуострова. Самая высокая интенсивность движения наблюдалась в день открытия движения 16 мая (почти 21 тыс. машин) и в выходные 19—20 мая (20 тыс. и 23 тыс. соответственно).

В будни по мосту в среднем проезжает около 10 тыс. автомобилей в обе стороны, сообщила «РИА Новости» пресс-служба заказчика строительства — ФКУ Упрдор «Тамань».

Напомним, Путин открыл автодорожную часть Крымского моста 15 мая. Путь по мосту занял 16 минут.