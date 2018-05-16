Началось движение по Крымскому мосту

Фото: ru.wikipedia.org / European Space Agency

Автомобили начали движение по Крымскому мосту.

Со стороны Тамани рано утром выдвинулась колонна автомобилей местных жителей и мотоциклистов. Среди первых участников движения — местные жители, строители моста, ветераны и официальный представитель МИД Мария Захарова.

Со стороны Крыма жители полуострова также открыли движение. На автоподходе к мосту в Керчи к началу движения собралось несколько сотен автомобилей, сообщает «РИА Новости».

Машины и мотоциклы украшены флагами России, люди снимают происходящее на камеры, делают селфи, некоторые высовываются из люков на крыше машин. Водители начали сигналить сразу с началом движения.

Вскоре автоколонны, выехавшие из Крыма и Кубани, встретились на арке моста.

Накануне состоялась торжественная церемония открытия моста. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше, чем за четверть часа.