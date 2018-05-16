Началось движение по Крымскому мосту
Автомобили начали движение по Крымскому мосту.
Со стороны Тамани рано утром выдвинулась колонна автомобилей местных жителей и мотоциклистов. Среди первых участников движения — местные жители, строители моста, ветераны и официальный представитель МИД Мария Захарова.
Со стороны Крыма жители полуострова также открыли движение. На автоподходе к мосту в Керчи к началу движения собралось несколько сотен автомобилей, сообщает «РИА Новости».
Машины и мотоциклы украшены флагами России, люди снимают происходящее на камеры, делают селфи, некоторые высовываются из люков на крыше машин. Водители начали сигналить сразу с началом движения.
Вскоре автоколонны, выехавшие из Крыма и Кубани, встретились на арке моста.
Накануне состоялась торжественная церемония открытия моста. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше, чем за четверть часа.ОбществоИнфраструктура
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