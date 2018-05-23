Реализация нового генплана Казани потребует 1,6 триллиона рублей

На реализацию нового генплана Казани до 2035 потребуется 1,6 трлн рублей, 874 млрд рублей из которых планируется получить из внебюджетных источников. Об этом рассказал заместитель директора ГАУ Института генплана Москвы Олег Григорьев.

По его словам, на воплощение первой очереди документа до 2025 года уйдет 762 млрд рублей, сообщает журналист "Реального времени".

Ранее сообщалось, что дома в Новой Сосновке, которые должны были пойти под снос в ходе строительства автомагистрали, предусмотренной новым генпланом Казани, сносить не будут.

Подробнее о новом генплане Казани читайте в материале «Реального времени».