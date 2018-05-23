Дома в Новой Сосновке не будут сносить из-за строительства автомагистрали

Дома в Новой Сосновке, которые должны были пойти под снос в ходе строительства автомагистрали, предусмотренной новым генпланом Казани, сносить не будут. Об этом рассказал первый заместитель НИИ генплана Москвы Олег Григорьев.

«Новый генплан не предполагает снос чего-то нового. В результате встреч с авиазаводом пришли к некоторому компромиссу. Принято решение обойти Новую Сосновку. Полностью. Остаются под снос Большие Клыки», — цитирует Григорьева «Казанский репортер».



При этом он отметил, что несколько жителей лишаться своей собственности в поселке Карьер.

Ранее сообщалось, что для строительства новой автомагистрали без жилья оставят население в Новой Сосновке, Больших Клыках, Салмачах и Карьере. В парке Тинчурина на прошлой неделе состоялся митинг жителей поселков, которые выступают против сноса домов.