Новые лозунги в парке Тинчурина: Салмачи, Карьер и Новая Сосновка vs генплан Казани

16:00, 19.05.2018 35 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на митинг в парк Тинчурина вышли жители казанских поселков Новая Сосновка, Карьер, Салмачи, Большие Клыки. Согласно генплану Казани через поселки пройдет автомагистраль, из-за которой придется снести часть домов.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:02
    Капитализм - каждый может выражать публично свои взгляды.
    Даже самые экзотические...
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  • Анонимно 08:28
    На месте широченной улицы Вишневского была узенькая улочка Академическая с деревянными домиками и яблоневыми и вишневыми садами.

    Исходя из логики "протестующих" надо взорвать высотные дома и вновь вместо автомагистрали построить узкие и кривые тупиковые улочки.

    Не туда направляют энергию масс "активисты".

    Идите, уважаемые "протестанты", и договаривайтесь с властями города об достойных условиях переселения, а не тормозите естественный процесс развития инфраструктуры Казани.
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