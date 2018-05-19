Новые лозунги в парке Тинчурина: Салмачи, Карьер и Новая Сосновка vs генплан Казани

Сегодня на митинг в парк Тинчурина вышли жители казанских поселков Новая Сосновка, Карьер, Салмачи, Большие Клыки. Согласно генплану Казани через поселки пройдет автомагистраль, из-за которой придется снести часть домов.
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комментарии
Даже самые экзотические...
Исходя из логики "протестующих" надо взорвать высотные дома и вновь вместо автомагистрали построить узкие и кривые тупиковые улочки.
Не туда направляют энергию масс "активисты".
Идите, уважаемые "протестанты", и договаривайтесь с властями города об достойных условиях переселения, а не тормозите естественный процесс развития инфраструктуры Казани.