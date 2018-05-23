Медведев подписал поручения по выполнению майского указа Путина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений членам кабмина по выполнению национальных целей и стратегических задач развития страны до 2024 года, которые содержатся в майском указе российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте правительства.

В частности, Минэкономразвития и Минфину поручено с участием заинтересованных ведомств подготовить и представить в правительство проекты основных направлений деятельности кабмина и прогноза социально-экономического развития.

Федеральному проектному офису, Минфину, Минэкономразвития и Министерству юстиции до 1 июня необходимо подготовить проект методических указаний по разработке национальных программ, предусмотренных указом.

Медведев также поручил разработать соответствующие национальные проекты (программы) и планы мероприятий по их реализации до 15 августа и 1 октября 2018 года соответственно.



Ранее Медведев заявил, что нельзя выбиться из графика реализации майского указа Путина.