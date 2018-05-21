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Медведев: нельзя выбиться из графика реализации майского указа Путина

14:49, 21.05.2018
Медведев: нельзя выбиться из графика реализации майского указа Путина
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с новыми вице-премьерами заявил о недопустимости срыва сроков реализации майского указа президента РФ Владимира Путина.

«Ни в коем случае, естественно, нельзя выбиться из графика», — приводит его слова «Интерфакс».

Он подчеркнул, что распределит обязанности на ближайшей неделе.

В апреле Путин попросил Медведева доработать не выполненные на 100% майские указы. 7 мая президент подписал майский указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года. На его исполнение потребуется минимум 8 трлн рублей.

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