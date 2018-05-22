Руководитель МВД Марий Эл заработал в прошлом году 1,8 миллиона рублей
Доходы министра внутренних дел по Марий Эл Виктора Косарева составили по итогам 2017 года 1,89 млн рублей. При этом супруга генерал-майора полиции за прошлый год ничего не заработала.
Согласно декларации, опубликованной на сайте МВД РФ, руководитель регионального управления владеет квартирой площадью 61,7 кв. м, в совместной собственности с супругой задекларирована квартира площадью 61,2 кв. м. Также Косарев владеет легковым УАЗ 29891 (2014 года выпуска).
В собственности супруги Косарева два земельных участка площадью 678 кв. м и 3 тыс. кв. м соответственно, а также половина участка площадью 503 кв. м. Помимо этого Косарева владеет торгово-офисным зданием на 534,1 кв. м (1/2 доли).
Косарев занимает пост главы МВД по Марий Эл с 2015 года, ранее он работал замначальника УМВД России по Орловской области.
Ранее стало известно, что глава Марий Эл Александр Евстифеев заработал по итогам 2017 года 6,1 млн рублей.ОбществоВласть
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