Глава Марий Эл заработал в прошлом году более 6 миллионов рублей

Глава Марий Эл Александр Евстифеев заработал по итогам 2017 года 6,1 млн рублей. Это следует из декларации, опубликованной на сайте главы республики.



В 2016 году глава республики отчитался о 3,8 млн рублей дохода.

В собственности Евстифеева также находятся земельный участок площадью 2,3 тыс. кв. м, жилой дом площадью 347,7 кв.м, квартира площадью 132,4 кв. м, а также гараж площадью 65,4 кв. м. Кроме того, Евстифеев владеет легковым автомобилем Mercedes S 500.

Супруга Евстифеева получила в 2017 году 548 тыс. рублей дохода. Она владеет двумя земельными участками площадью 8,3 тыс. кв. м и 3,2 тыс. кв. м, соответственно. Также в ее собственности квартира площадью 229,7 кв. м.