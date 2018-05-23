ТГК-16 потратит на ремонт оборудования свыше полутора миллиарда рублей

Фото: Максим Платонов

В республике стартовала подготовка к следующему отопительному сезону — энергокомпании приступили к ремонту теплофикационного оборудования. ОАО «ТГК-16» планирует направить на ремонтную программу более 1,5 млрд рублей.

— Станции ТГК-16 безаварийно прошли отопительный сезон, обеспечив надежное теплоснабжение своих потребителей в осенне-зимний период 2017/2018 гг., — подчеркнул генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев. С начала сезона филиалы компании выработали 6,16 млрд кВт∙ч электроэнергии, отпуск тепловой энергии потребителям составил 14,9 млн Гкал (из них 2,99 млн Гкал в горячей воде).

— Несмотря на официальное завершение отопительного сезона 2017/2018 годов задача обеспечения надежного теплоснабжения для нас круглогодичная. К примеру, в летний период необходимо провести ремонт теплофикационного оборудования станций, — сказал Эдуард Галеев. ТГК-16 в постоянном режиме проводит диагностику состояния технологического оборудования ТЭЦ с целью предупреждения аварийных отключений паросилового и электротехнического оборудования.

Напомним, отопительный период стартовал в Казани 20 сентября 2017 года и завершился 3 мая 2018 года.