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В Казани завершился отопительный сезон

12:40, 03.05.2018
В Казани завершился отопительный сезон
Фото: pixabay.com

В Казани сегодня, 3 мая, завершился отопительный период 2017/2018 годов. Это связано с тем, что среднесуточные температуры воздуха позволяют осуществлять эксплуатацию жилого фонда и муниципальных учреждений в летнем режиме.

Как сообщает пресс-служба мэрии, отопительный период стартовал в Казани 20 сентября. По его завершении разворачиваются ремонтные работы по подготовке к следующему отопительному периоду на объектах теплоснабжения, на системах отопления потребителей.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить максимальную долю расходов семьи на оплату услуг ЖКХ.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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