В Казани прокуратура потребовала снести торговый центр-парковку

Авиастроительный районный суд Казани сегодня начал рассматривать заявление прокуратуры района о сносе незаконно построенного торгового центра-парковки, который находится на Дементьева, 72.

По информации прокуратуры, на этом объекте были найдены нарушения. Кроме того, по их данным, самовольно были заняты 738 кв. м земли. Собственник не согласился с требованием прокуратуры, заявив, что независимая экспертиза подтвердила безопасность сооружения.

Подробности — в материале «Реального времени».

Напомним, в апреле в Казани снесли университет Махариши. Здание оказалось на участке, принадлежащем «ЮИТ-Казань», на котором планируется стройка жилого комплекса.