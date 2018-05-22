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В Казани прокуратура потребовала снести торговый центр-парковку

17:38, 22.05.2018
В Казани прокуратура потребовала снести торговый центр-парковку
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Авиастроительный районный суд Казани сегодня начал рассматривать заявление прокуратуры района о сносе незаконно построенного торгового центра-парковки, который находится на Дементьева, 72.

По информации прокуратуры, на этом объекте были найдены нарушения. Кроме того, по их данным, самовольно были заняты 738 кв. м земли. Собственник не согласился с требованием прокуратуры, заявив, что независимая экспертиза подтвердила безопасность сооружения.

Подробности — в материале «Реального времени».

Напомним, в апреле в Казани снесли университет Махариши. Здание оказалось на участке, принадлежащем «ЮИТ-Казань», на котором планируется стройка жилого комплекса.

ОбществоВласть Татарстан
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