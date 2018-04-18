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В Казани начали сносить университет Махариши

18:22, 18.04.2018
В Казани начали сносить университет Махариши
Фото: realnoevremya.ru / Марк Шишкин

На правом берегу Казанки, по улице Гаврилова сегодня сносят здание Российского ведического университета Махариши. Работы по демонтажу выполняет ООО «ДомоСтрой» по заказу застройщика «ЮИТ Казань».

— Глава района с прошлой осени мучает меня, когда снесем. Мы специально его огородили, ведь если что-то рухнет и кто-то пострадает, то посадят меня. Получены все разрешительные документы на снос здания, в ближайшее время начнем. Будем решать, справимся собственными силами или с помощью подрядчиков, — ранее сообщал СМИ генеральный директор «ЮИТ Казань» Владимир Сорокин.

Корреспондент «Реального времени» успел застать обрушение внутренних перекрытий, элементов крыши здания и частичное обрушение фасада.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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