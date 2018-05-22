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Росавиация еще раз проверит «Саратовские авиалинии»

15:59, 22.05.2018
Росавиация еще раз проверит «Саратовские авиалинии»
Фото: ru.wikipedia.org / Alex Snow

Росавиация проведет еще одну проверку АО «Саратовские авиалинии». Об этом сообщил Михаил Герасименко.

По его словам, ведомство запросило у авиакомпании дополнительный пакет документов.

«Окончательное решение, которое примет Росавиация, мы сможем узнать только после 28 мая, поскольку на следующей неделе «Саратовские авиалинии» ожидает еще одна однодневная проверка», — цитирует его «ФедералПресс».

18 мая авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила о возобновлении продажи авиабилетов по внутренним направлениям и сокращении чартерной программы на 50%. И это несмотря на то, что накануне в компании сообщили о возможном прекращении деятельности с 31 мая.

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