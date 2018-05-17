«Саратовские авиалинии» объявили о возможном закрытии с 31 мая

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» сообщила о возможном прекращении деятельности с 31 мая. Причиной стало письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова.

«Сегодня, 17 мая, в адрес АО «Саратовские авиалинии» поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая текущего года. Авиакомпания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая. В связи с этим руководством АО «Саратовские авиалинии» принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года», — говорится в сообщении.



Ранее Росавиация продлила ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 30 мая. Перед этим Ространснадзор предписал приостановить полеты компании и всех самолетов Ан-148. Это было сделано после того, как разбился самолет «Саратовских авиалиний», вылетевший из Москвы в Орск. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек.