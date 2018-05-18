«Саратовские авиалинии» объявили о возобновлении продаж билетов по России

«Саратовские авиалинии» объявили о возобновлении продажи авиабилетов по внутренним направлениям и сокращении чартерной программы на 50%. Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.



Отмечается, что продажа билетов осуществляется обычным порядком как через сайт авиакомпании, так и в агентствах по продаже авиабилетов. Решение о сокращение на 50% чартерной программы международных полетов принято на период с 1 июня 2018 года по 30 июня 2018 года, отметили в авиакомпании.

Накануне «Саратовские авиалинии» сообщили о возможном прекращении деятельности с 31 мая. Такое решение связано с письмом, полученным авиаперевозчиком от Росавиации.



Сегодня первый заместитель генерального директора авиаперевозчика Михаил Герасименко заявил, что в случае ликвидации «Саратовских авиалиний» могут закрыть единственный аэропорт в регионе. В правительстве Саратовской области пообещали принять меры, чтобы этого не случилось.