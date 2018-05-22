Средняя зарплата в Удмуртии за месяц выросла на 1 тысячу рублей

По итогам марта 2018 года средняя зарплата в Удмуртии составила 30 688,5 рубля. По сравнению с февралем этот показатель вырос приблизительно на 1,2 тыс. рублей.

«В марте 2018 г. среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Удмуртской Республики сложилась в размере 30 688,5 рубля», — говорится в сообщении Удмуртстата.

Ранее сообщалось, что в январе — феврале 2018 года средняя зарплата достигла 29 358 рублей. Это стало на 3,5 тысячи больше, чем за первые два месяца 2017 года.

При этом, по данным Минтруда РФ, в январе — феврале 2018 года реальные зарплаты россиян выросли на 10,5%.