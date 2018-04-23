Средняя зарплата в Удмуртии выросла на 3,5 тысячи рублей

По итогам февраля средняя зарплата в Удмуртии составила 29 435 рублей. В январе — феврале 2018 года этот показатель составил 29 358 рублей.

По сравнению с двумя первыми месяцами 2017-го средняя зарплата выросла на 14%, сообщается на сайте Удмуртстата. Таким образом, за год показатель увеличился на 3,5 тысячи рублей.

В феврале зарплата выросла на 7,4% с учетом инфляции.

Уровень оплаты труда работников, занятых сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством, в среднем составил 19 688 рублей,

Больше всего получают работники сферы добычи полезных ископаемых. Средняя зарплата в этом сегменте составила 47 076 рублей.

По уровню оплаты труда Удмуртия заняла 6-е место среди регионов Приволжского федерального округа, отстав от Пермского края, Татарстана. Самарской области, Башкортостана и Нижегородской области.