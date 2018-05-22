«Крылья Советов» подготовку к сезону начнут в Сербии

Самарский клуб «Крылья Советов» озвучил план подготовки к сезону в РФПЛ.

«Крылья» соберутся после отпуска в Москве 19 июня. В этот же день команда вылетит в Сербию, где проведет первый предсезонный сбор. «Крылья Советов» будут тренироваться на полях Национального тренировочного футбольного центра Сербии под Белградом в местечке Стара-Пазова.

Сбор в Сербии продлится до 30 июня. После него команда продолжит подготовку к сезону в одной из европейских стран (какой — пока не уточняется).

«Крылья Советов» возвратились в Премьер-лигу, заняв второе место в первенстве ФНЛ.

