«Крылья Советов» подготовку к сезону начнут в Сербии
Самарский клуб «Крылья Советов» озвучил план подготовки к сезону в РФПЛ.
«Крылья» соберутся после отпуска в Москве 19 июня. В этот же день команда вылетит в Сербию, где проведет первый предсезонный сбор. «Крылья Советов» будут тренироваться на полях Национального тренировочного футбольного центра Сербии под Белградом в местечке Стара-Пазова.
Сбор в Сербии продлится до 30 июня. После него команда продолжит подготовку к сезону в одной из европейских стран (какой — пока не уточняется).
«Крылья Советов» возвратились в Премьер-лигу, заняв второе место в первенстве ФНЛ.
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