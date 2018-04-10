Путин попросил Медведева доработать не выполненные на 100% майские указы
Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым накануне отчета правительства перед Госдумой.
«Я бы действительно хотел представить нашим коллегам-депутатам картину развития страны не только, как это положено по Конституции, за 2017 год, но и за период деятельности, взаимодействия между правительством Российской Федерации и Государственной думой и прежнего созыва, и действующего созыва, то есть практически за шесть лет. Картина эта получилась пестрой, потому что это был очень сложный период», — цитирует Медведева пресс-служба Кремля.
По словам премьера, по итогам 2017 года в полном объеме были исполнены социальные обязательства. Также Медведев заявил, что уже можно представить определенные итоги по исполнению майских указов.
«Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100 процентов удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать, и вместе с коллегами это нужно обсуждать», — заявил президент.
Напомним, отчет правительства РФ за 2017 год в Госдуме РФ состоится завтра, 11 апреля.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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