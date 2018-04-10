Путин попросил Медведева доработать не выполненные на 100% майские указы

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым накануне отчета правительства перед Госдумой.

«Я бы действительно хотел представить нашим коллегам-депутатам картину развития страны не только, как это положено по Конституции, за 2017 год, но и за период деятельности, взаимодействия между правительством Российской Федерации и Государственной думой и прежнего созыва, и действующего созыва, то есть практически за шесть лет. Картина эта получилась пестрой, потому что это был очень сложный период», — цитирует Медведева пресс-служба Кремля.

По словам премьера, по итогам 2017 года в полном объеме были исполнены социальные обязательства. Также Медведев заявил, что уже можно представить определенные итоги по исполнению майских указов.

«Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100 процентов удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать, и вместе с коллегами это нужно обсуждать», — заявил президент.

Напомним, отчет правительства РФ за 2017 год в Госдуме РФ состоится завтра, 11 апреля.

