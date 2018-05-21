Сегодня состоится прощальный матч Сергея Рыжикова за «Рубин»

Сегодня на стадионе «Рубин» состоится товарищеский матч с участием команд «Друзья Рыжикова» и «Фанаты Рубина».

В матче ожидается участие Сергея Рыжикова, Романа Шаронова, Александра Бухарова, Рустема Хузина, Олега Нечаева, Владимира Байрамова, Андрея Князева, Дмитрия Благова и других.



Встреча состоится в 19.00 на стадионе «Рубин». Команды сыграют два тайма по 20 минут.

Ранее стало известно, что, спустя 10 лет, Сергей Рыжиков покидает казанский клуб. По словам его агента, такое решение принято не по финансовым причинам.