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Сергей Рыжиков покидает «Рубин»

18:29, 15.05.2018
Сергей Рыжиков покидает «Рубин»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Вратарь Сергей Рыжиков покидает казанский «Рубин». Об этом сообщается в официальном Instagram клуба.

Подробности ухода игрока станут известны завтра.

За «Рубин» Рыжиков выступал на протяжении 10 лет и сыграл в 359 матчах, в 152 из которых он оставлял свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» закрепил игровой номер полузащитника Гекдениза Карадениза, который по окончании сезона завершит карьеру.

СпортФутбол Татарстан
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