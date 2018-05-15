Сергей Рыжиков покидает «Рубин»
Вратарь Сергей Рыжиков покидает казанский «Рубин». Об этом сообщается в официальном Instagram клуба.
Публикация от FC Rubin Kazan (@fcrk) 15 Май 2018 в 8:15 PDT
Подробности ухода игрока станут известны завтра.
За «Рубин» Рыжиков выступал на протяжении 10 лет и сыграл в 359 матчах, в 152 из которых он оставлял свои ворота «сухими».
Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» закрепил игровой номер полузащитника Гекдениза Карадениза, который по окончании сезона завершит карьеру.СпортФутбол Татарстан
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