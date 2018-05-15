Агент Рыжикова: «Уход Сергея из «Рубина» не связан с понижением зарплаты»

Агент футболиста «Рубина» Сергея Рыжикова подтвердил желание игрока покинуть команду. По словам Алексея Сафонова, это не связано с понижением зарплаты.

«Сергей Рыжиков карьеру точно не заканчивает. Он собирается поиграть на высшем уровне, как минимум, три-четыре сезона. На данный момент к нему есть интерес ряда российских и зарубежных команд, но, по понятным причинам, мы пока не можем их озвучивать.

Некоторые СМИ связывают уход Рыжикова с предложением «Рубина» с понижением зарплаты. Это полная чушь! Уход из казанского клуба не связан с финансовыми моментами, Сергей просто хочет сменить обстановку», — сказал агент Рыжикова корреспонденту «Реального времени».

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Рыжиков покидает казанский клуб.