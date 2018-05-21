«Азимут» обошел «Победу» в рейтинге самых бюджетных авиаперевозчиков по России

Авиакомпания «Азимут» обошла «Победу» в рейтинге самых бюджетных перевозчиков для путешествий по России с вылетом из столицы. Об этом рассказал PR-директор сервиса для поиска авиабилетов Aviasales Янис Дзенис.

«Самые доступные тарифы для путешествий по России из столицы предлагают авиакомпании «Азимут», UTair, «Победа», Nordwind Airlines и Nordavia. Средний чек за билет без дополнительных услуг составляет 11,6 тыс. руб.», — цитирует Дзениса «Интерфакс».

По словам PR-директора Aviasales, лидерство «Азимута» связано с ограниченной маршрутной сетью из Москвы и желанием перевозчика занять долю рынка.

Напомним, что в начале апреля 2018 года «Азимут» запустила новый рейс из Ростова-на-Дону в Казань. Перелеты будут осуществляться три раза в неделю.