Из Казани в Ростов-на-Дону по «Азимуту»: как в казанском аэропорту встречали новый рейс

21:11, 02.04.2018 41 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня авиакомпания «Азимут» - базовый перевозчик нового аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону, запустила первый рейс в Казань. Обслуживаться рейс будет три раза в неделю. Первый рейс встретил фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    РВ, сделайте репортаж о Ростове-на-Дону- об его истории и достопримечательностях.
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