Американский сенатор пригрозил КНДР военными действиями

В случае если КНДР откажутся от саммита с США то военное решение проблемы станет единственным возможным вариантом. Об этом сообщил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Если они [представители КНДР] не объявятся [на переговорах] — это означает конец дипломатии, если они объявятся и попытаются играть с Трампом — это означает, что военный конфликт останется единственно возможной вещью, и, если будет военный конфликт с Северной Кореей, то проиграют они, а не мы», — цитирует его ТАСС.

Грэм подчеркнул, что США не собираются добиваться свержения лидера КНДР Ким Чен Ына, а лишь добиваются отказа страны от программы по созданию ядерного оружия.

Напомним, Пхеньян пригрозил отменить саммит США — КНДР и отменил проведение встречи на высоком уровне с Южной Кореей. Причиной стали совместные военные учения США и Южной Кореи.