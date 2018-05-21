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Американский сенатор пригрозил КНДР военными действиями

00:34, 21.05.2018
Американский сенатор пригрозил КНДР военными действиями
Фото: pixabay.com

В случае если КНДР откажутся от саммита с США то военное решение проблемы станет единственным возможным вариантом. Об этом сообщил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Если они [представители КНДР] не объявятся [на переговорах] — это означает конец дипломатии, если они объявятся и попытаются играть с Трампом — это означает, что военный конфликт останется единственно возможной вещью, и, если будет военный конфликт с Северной Кореей, то проиграют они, а не мы», — цитирует его ТАСС.

Грэм подчеркнул, что США не собираются добиваться свержения лидера КНДР Ким Чен Ына, а лишь добиваются отказа страны от программы по созданию ядерного оружия.

Напомним, Пхеньян пригрозил отменить саммит США — КНДР и отменил проведение встречи на высоком уровне с Южной Кореей. Причиной стали совместные военные учения США и Южной Кореи.

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