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СМИ: Пхеньян пригрозил отменить саммит США — КНДР

22:24, 15.05.2018
СМИ: Пхеньян пригрозил отменить саммит США — КНДР
Фото: pixabay.com

Пхеньян пригрозил отменить саммит США — КНДР, сообщает Yonhap News. Кроме того, Северная Корея заявила, что отменяет проведение встречи на высоком уровне с Южной Кореей.

По данным издания, причиной является то, что США и Южная Корея продолжают военные учения. Центральное информационное агентство КНДР сообщило, что эти учения — репетиция вторжения и провокация на фоне попыток наладить связь между двумя странами.

Ранее президент США Дональд Трамп обнародовал дату встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Очная беседа глав государств должна состояться 12 июня в Сингапуре.

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