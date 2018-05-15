СМИ: Пхеньян пригрозил отменить саммит США — КНДР

Пхеньян пригрозил отменить саммит США — КНДР, сообщает Yonhap News. Кроме того, Северная Корея заявила, что отменяет проведение встречи на высоком уровне с Южной Кореей.

По данным издания, причиной является то, что США и Южная Корея продолжают военные учения. Центральное информационное агентство КНДР сообщило, что эти учения — репетиция вторжения и провокация на фоне попыток наладить связь между двумя странами.

Ранее президент США Дональд Трамп обнародовал дату встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Очная беседа глав государств должна состояться 12 июня в Сингапуре.