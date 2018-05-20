В Венесуэле стартовали досрочные выборы президента

В Венесуэле в 6:00 по местному времени (13:00 мск) стартовали досрочные президентские выборы. Избирательные участки закроются в 18:00 (21 мая в 1:00 по мск).

На пост президента претендуют нынешний глава государства Николас Мадуро, представитель партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон и бывший священнослужитель Хавьер Бертуччи.

Всего в выборах президента смогут принять участие 20,3 млн граждан Венесуэлы, еще 107 тыс. венесуэльцев проголосуют за границей, пишет «Интерфакс».

Ранее Венесуэла обвинила США в саботаже выборов.

