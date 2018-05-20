Венесуэла обвинила США в саботаже выборов

Правительство Венесуэллы обвинило США в саботировании выборов, после того, как Вашингтон обвинил президент страны Николаса Мадуро в получении прибыли от поставки наркотиков и ввел санкции против главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо.



В Каракасе заявили, что санкции США являются частью «систематической агрессивной кампании» администрации американского президента Дональда Трампа, и добавили, что они не имеют под собой правовой основы.

«Не удивительно, что в преддверии выборов, когда народ Венесуэлы придет для защиты своей демократии от империалистической агрессии, снова режим США пытается саботировать их», — передает Reuters со ссылкой на заявление венесуэльского кабмина.

Напомним, в выборах, которые начались сегодня, 20 мая, будет принимать участие Мадуро и кандидат от оппозиции Анри Фалкон.

Ранее стало известно, что фотография с протестов в Венесуэле была признана лучшей по версии World Press Photo-2018.