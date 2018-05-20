В России цены на iPhone упали более чем на 30%

Цены в России на смартфон iPhone SE на 128 Гб снизились на 35% с момента поступления в продажу.



После выхода на рынок iPhone 8 и iPhone X в сентябре 2017 года компания Apple снизила рекомендованную цену iPhone SE на 128 Гб до 35,9 тыс. рублей. В настоящее время смартфон подешевел ниже отметки в 25 тыс. рублей, сообщают эксперты Hi-Tech Mail.Ru.

На треть по сравнению с первоначальной ценой упала стоимость iPhone 7 на 32 Гб. В сентябре 2016 года, когда смартфон появился на российском рынке, рекомендованная розничная цена составляла 56,9 тыс. рублей. Теперь смартфон можно приобрести за 38 тыс. рублей.

Ранее СМИ сообщили, что Apple перенесет презентацию iPhone SE (2018) с июня на сентябрь в связи с тем, что не успевает завершить работу над гаджетом.