СМИ: презентация iPhone SE состоится в сентябре 2018 года

Apple решила перенести презентацию iPhone SE (2018) с июня на сентябрь в связи с тем, что не успевает завершить работу над гаджетом. Об этом сообщает akket.com со ссылкой на одного из производителей чехлов для смартфонов.

ПО информации источника, в настоящее время у Apple есть несколько прототипов iPhone SE (2018), но компания до сих пор не смогла определиться с внешний видом нового мобильного устройства, а также с его техническим оснащением.

Уточняется, что сотрудники тестируют два новых телефона. Первый оснащен 4-дюймовым экраном, а второй – 5-дюймовым. В обоих случаях в iPhone SE (2018) встроена камера TrueDepth, которая совместима с технологией сканирования лица Face ID.

Ранее «Реальное время» писало, что рейтинг самых продаваемых смартфонов в России возглавил iPhone SE.