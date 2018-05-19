Минстрой: застройщики объектов по новым стандартам получат федеральные субсидии

Застройщики проектов по новым стандартам качественного жилья получат федеральные субсидии. Об этом сообщил замминистра строительства РФ Никита Стасишин в ходе форума «Среда для жизни» в Калининграде.

«Город потихоньку увеличивается, но чтобы создавались качественные проекты, у застройщика должен быть зазор между себестоимостью и ценой продажи квадратного метра. Я могу вам точно сказать, что мы сделаем так, чтобы те проекты, которые будут создавать по новым стандартам, будут получать поддержку в виде федеральных субсидий», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что застройщики из России могут начать возводить жилье в Сирии.