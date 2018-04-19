Застройщики из России могут начать возводить жилье в Сирии

Российские строительные компании могут начать возводить жилье в Сирии. Об этом рассказал сопредседатель «Деловой России», председатель совета директоров застройщика «Гранель» Андрей Назаров в кулуарах ЯМЭФ-2018.



«Так как от них (от Сирии, —прим. ред.) был запрос на инвестиции в строительство жилья, то российская сторона на данном этапе передала список компаний, которые могли бы в этом участвовать», — цитирует его RNS.

Ранее стало известно, что Россия и Сирия могут создать морской торговый путь.