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Застройщики из России могут начать возводить жилье в Сирии

19:18, 19.04.2018
Застройщики из России могут начать возводить жилье в Сирии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российские строительные компании могут начать возводить жилье в Сирии. Об этом рассказал сопредседатель «Деловой России», председатель совета директоров застройщика «Гранель» Андрей Назаров в кулуарах ЯМЭФ-2018.

«Так как от них (от Сирии, —прим. ред.) был запрос на инвестиции в строительство жилья, то российская сторона на данном этапе передала список компаний, которые могли бы в этом участвовать», — цитирует его RNS.

Ранее стало известно, что Россия и Сирия могут создать морской торговый путь.

Недвижимость
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