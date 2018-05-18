Доход губернатора Оренбургской области в 2017 году сократился на 1,2 млн рублей

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг по итоагм 2017 года заработал 2,53 млн рублей, что на 1,17 млн рублей меньше, чем в 2016 году. Об этом сказано в декларации о доходах, опубликованной на портале правительства Оренбургской области.

В собственности Берга по-прежнему имеется земельный участок площадью 1 358 кв. м, жилой дом площадью 138,2 кв. м и половина квартиры площадью 88,8 кв. м. Другой половиной владеет его супруга.

В пользовании у губернатора Оренбуржья находятся два земельных участка площадью 2 054 кв. м и 134 кв. м, а также жилой дом площадью 542,60 кв. м.

Супруга губернатора в 2017 году получила доход в размере 245 тыс. 335,20 руб. (в 2016 году — 219 тыс. 670,98 руб.).

В ее собственности находятся два земельных участка площадью 134 и 2 054 кв. м и жилой дом площадью 542,6 кв. м. Транспортных средств, согласно декларации, семья Берга не имеет.

Отметим, что в рейтинге губернаторов РФ от газеты «Русский репортер» и Центра развития региональной политики Юрий Берг получил 3 балла с плюсом, но в своем регионе он остается наиболее значимой фигурой.