В Уфе обнаружили болезнетворные микроорганизмы в пельменях казанского производства

В Уфе эксперты ГБУ «Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория» обнаружили листерии в замороженных пельменях казанского производства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ГБУ.

По его словам, продукция реализовывалась в одном из уфимских гипермаркетов ретейлера «Лента».

Представитель ГБУ отметил, что вся партия этой продукции была снята с продажи и сейчас находится на изолированном хранении. Проверка проводилась в рамках производственного контроля гипермаркета.

В настоящее время устанавливаются причины попадания в продукцию болезнетворных микроорганизмов, проводятся контрольно-надзорные мероприятия.



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