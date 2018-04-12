Роспотребнадзор нашел в магазинах продукты несуществующего производителя

Татарстанский Роспотребнадзор предупредил о возможном попадании на прилавки продуктов пензенского производителя — ООО «Март». На упаковке написано, что сливочные масла производятся в Пензе, на улице Калинина, 108Б. Однако, как выяснилось, по этому адресу деятельность не ведется.

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что по указанному выше адресу производственные помещения отсутствуют, легальную деятельность по производству пищевой продукции ООО «Март» по данному адресу не осуществляет», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, надзорные органы по поручению правительства проводят масштабную проверку качества молочной продукции. Исследованием занимаются сразу три надзорных ведомства: Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество.