В Удмуртии возобновили тушение пожара в Пугачеве

Фото: пресс-службы МЧС России по Удмуртии

Авиация вновь тушит пожар на территории бывшего военного полигона в Пугачеве.



«Облеты совершают самолет Бе-200 и вертолет Ми-8, к работам приступили сегодня около 7:10 мск в связи с тем, что над объектом была сильная задымленность и туман, это мешало обзору», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Удмуртии

Отмечается, что за вчерашний день, 16 мая, на территорию пожара сбросили 53 тонны воды.

«Реальное время» рассказывало, что недалеко от населенного пункта Пугачево (9 км от Агрыза, Татарстан) начался пожар на территории бывшего военного полигона. Из-за этого начали детонировать снаряды, оставшиеся на поле. Всех желающих – эвакуировали. Подробности – в материале «Реального времени».