Роман Широков: Сергею Семаку нужно делать шаг вперед

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков в комментарии Sport24.ru оценил работу своего бывшего одноклубника Сергея Семака на посту главного тренера «Уфы» и поделился мнением о его возможном переходе в «Зенит».

— За полтора года самостоятельной работы Сергей не опустился с «Уфой», а сделал её даже лучше. Если бы про первые полгода кто-то сказал, что он «доехал» на наследии Виктора Гончаренко, то теперь он провёл полноценный, самостоятельный сезон, со всеми сборами и подготовкой, и выглядел как минимум не хуже. Да ещё и «Уфа» забралась в Еврокубки — это вообще великолепно.



Позитивная самостоятельная работа Семака видна невооруженным глазом. Наверное, ему нужно делать следующий шаг. Может, не такой длинный для начала: не сразу в «Зенит», а куда-то ещё. Но если серьезно зовут в «Зенит», и Сергей Богданович в себе уверен — нужно идти работать, — считает Широков.

Напомним, «Уфа» по итогам четвертого своего сезона в РФПЛ стала шестой и завоевала право сыграть в Еврокубках.

