Трамп введет против России новые санкции из-за договора о ликвидации ракет

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план введения дополнительных санкций против России. Причина — в якобы нарушениях Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).



Мера прописана в законе о военном бюджете Штатов. Президенту США требуется предоставить доклад о введении санкций против должностных лиц РФ, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

Отметим, что впервые Америка обвинила Россию в нарушении РСМД в июле 2014 года. Затем власти страны посчитали за нарушение создание новых стратегических ракет России, которые президент РФ Владимир Путин «презентовал» во время послания Федеральному собранию в 2018 году.