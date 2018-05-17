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Трамп введет против России новые санкции из-за договора о ликвидации ракет

07:35, 17.05.2018 1
Трамп введет против России новые санкции из-за договора о ликвидации ракет
Фото: commons.wikimedia.org / Гейдж Скидмор

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план введения дополнительных санкций против России. Причина — в якобы нарушениях Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Мера прописана в законе о военном бюджете Штатов. Президенту США требуется предоставить доклад о введении санкций против должностных лиц РФ, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

Отметим, что впервые Америка обвинила Россию в нарушении РСМД в июле 2014 года. Затем власти страны посчитали за нарушение создание новых стратегических ракет России, которые президент РФ Владимир Путин «презентовал» во время послания Федеральному собранию в 2018 году.

ОбществоВластьПромышленностьОПК
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:03
    а простой народ не против санкции. у народа за границей нет счетов в банках. яхт самолетов виллиы и квартир. спасибо Трампу.
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