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Палестина отзывает своих послов из четырех стран Европы

15:12, 16.05.2018
Палестина отзывает своих послов из четырех стран Европы
Фото: pixabay.com

Власти Палестины отзывают своих послов из Венгрии, Румынии, Австрии и Чехии.

«Министерство иностранных дел отзывает своих послов в Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии для консультаций», — говорится в заявлении ведомства.

Накануне власти Палестины отозвали посла из Вашингтона. Решение принял президент Палестины Махмуд Аббас на фоне переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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