Палестина отзывает своих послов из четырех стран Европы

Власти Палестины отзывают своих послов из Венгрии, Румынии, Австрии и Чехии.



«Министерство иностранных дел отзывает своих послов в Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии для консультаций», — говорится в заявлении ведомства.

Накануне власти Палестины отозвали посла из Вашингтона. Решение принял президент Палестины Махмуд Аббас на фоне переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.