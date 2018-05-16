Палестина отзывает своих послов из четырех стран Европы
Власти Палестины отзывают своих послов из Венгрии, Румынии, Австрии и Чехии.
«Министерство иностранных дел отзывает своих послов в Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии для консультаций», — говорится в заявлении ведомства.
Накануне власти Палестины отозвали посла из Вашингтона. Решение принял президент Палестины Махмуд Аббас на фоне переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.ОбществоВласть
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