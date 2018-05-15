Палестина отозвала посла из Вашингтона

Власти Палестины отозвали посла из Вашингтона. Решение принял президент Палестины Махмуд Аббас на фоне переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, передает Palestine News Network.

Представитель палестинского МИДа сообщил, что посол вернется на родину уже в среду. Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. Ранее сообщалось, что в результате случившегося пострадали 1,7 тыс. человек.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отозвать для консультации своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа.