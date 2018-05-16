Первый в истории турнир UFC в России пройдет 15 сентября

Американская промоутерская компания UFC, которая проводит бои по смешанным единоборствам, подтвердила проведение турнира в Москве. Он состоится 15 сентября.

«UFC проведет турнир в Москве 15 сентября 2018 года», — говорится в сообщении компании.

Продажа билетов начнется 1 июня. Состав бойцов соревнований пока неизвестен.

О том, что UFC впервые проведет турнир в России, стало известно в январе этого года. Тогда сообщалось, что организатор чемпионата забронировал спорткомплекс «Олимпийский» на 14 и 15 сентября.