Первый в истории турнир UFC в России пройдет 15 сентября
Американская промоутерская компания UFC, которая проводит бои по смешанным единоборствам, подтвердила проведение турнира в Москве. Он состоится 15 сентября.
«UFC проведет турнир в Москве 15 сентября 2018 года», — говорится в сообщении компании.
Продажа билетов начнется 1 июня. Состав бойцов соревнований пока неизвестен.
О том, что UFC впервые проведет турнир в России, стало известно в январе этого года. Тогда сообщалось, что организатор чемпионата забронировал спорткомплекс «Олимпийский» на 14 и 15 сентября.Спорт
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