В Башкирии число лесных пожаров выросло в 3 раза

Количество лесных пожаров в Башкирии c января по 15 мая 2018 года выросло почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов в среду.

«С начала пожароопасного сезона в лесном фонде зарегистрировано 70 пожаров на общей площади 534 га, при этом за аналогичный период прошлого года — 24 пожара на площади 338 га», — приводит слова Шарафутдинова «Интерфакс».

По словам министра, причиной большинства лесных пожаров (60 из 70) стал человеческий фактор.



Заместитель начальника ГУ МЧС по Башкирии Эдуард Идрисов отметил, что за нарушение требований пожарной безопасности в лесах с начала года назначено штрафов на сумму более 450 тыс. рублей. К административной ответственности привлечены 178 человек, должностных лиц и организаций.

Ранее сообщалось, что общая площадь лесных пожаров в России на 13 мая составляла порядка 66,4 тыс. га.