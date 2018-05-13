В России зафиксировали лесные пожары площадью 66,4 тысячи га
Порядка 70 пожаров на площади около 66,4 тыс. га бушуют в лесах российских регионов. Самые сильные пожары разгорелись в Амурской области — почти 38,5 тыс. га леса, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
«На 00.00 мск 13 мая на территории России действовало 73 лесных пожара на площади 66 441 га. За прошедшие сутки 12 мая в России лесопожарными силами ликвидировано 153 лесных пожара на площади 12 672 га», — цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, ранее в России было зафиксировано 54 очага лесных пожаров общей площадью 63,5 тыс. га.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым