В Совфеде поддержат закон о контрсанкциях

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед поддержит закон о контрсанкциях.

«Не думаю, что преувеличу, если скажу, что в области контрсанкций — это, пожалуй, первый наш закон такого масштаба и силы. Безусловно, Совет Федерации поддержит его», — цитирует «РИА Новости» Матвиенко.

Отмечается, что в окончательную редакцию первого чтения законопроекта о контрсанкциях вошли предложения комитетов Совфеда. При этом закон не будет содержать ограничений по экспорту из США лекарств и медтехники.

«Закон рамочный, и никаких ограничений, которые так волновали людей, — относительно лекарственных средств и медтехники — в проекте не содержится, как и мер, которые могли бы причинить вред нашей стране, обществу, гражданам», — пояснила Матвиенко.

Накануне депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.